



СМИ: Евросоюз договорился по боеприпасам для Украины

Министры иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины и пополнению собственных запасов. На эти меры планируется выделить 2 млрд евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.



По словам дипломатов, министры иностранных дел и обороны на встрече в Брюсселе согласовали многоплановую инициативу, направленную на предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и пополнение собственных запасов боеприпасов.



Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС сегодня, 20 марта, должны подписать план по поставке боеприпасов для Украины. Кроме того, в ЕС обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для нужд Украины.