



СМИ: Этой осенью Украина получит ракеты ATACMS от США

США могут передать Украине ракеты ATACMS этой осенью, - WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все ближе к тому, чтобы предоставить Украине ракеты ATACMS, которые Киев давно просит. Решение о передаче ракет может принято уже этой осенью. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



Байден еще не одобрил передачу ракеты. Однако представители администрации заявили, что они вновь рассматривают возможность поставки осенью этого года армейской тактической ракетной системы (ATACMS) для усиления контрнаступления Украины



Пентагон долгое время не хотел предоставлять эту систему, которая может запускаться с пусковой установки HIMARS, предоставленной США в прошлом году, аргументируя это тем, что американские Вооруженные силы имеют ограниченный запас этого оружия.



Тем не менее, по словам американских чиновников, несколько факторов побудили администрацию Байдена вновь рассмотреть вопрос о предоставлении ракеты.



По словам официальных лиц, рассматриваемые в администрации планы предусматривают поставку ограниченного количества ракет, что может снять опасения Пентагона по поводу того, что американские запасы могут быть сильно истощены.



Ранее США добились гарантий того, что Украина не будет использовать предоставленное Америкой оружие для нападения на территорию России, и ожидается, что предоставление ATACMS будет зависеть от аналогичного обещания.