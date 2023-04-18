



СМИ: Если Путин и был в Украине, то вряд ли 17 апреля

Кремль сообщил утром 18 апреля, что Владимир Путин посетил оккупированные территории Украины. Дату в пресс-релизе не называли, но информировали так, словно это произошло только что. Пресс-секретарь Путина заявлял, что визит состоялся 17 апреля. Но опровержение этому издание “Агентство” нашло на официальном видео, опубликованном Кремлем сегодня.



По официальным сообщениям, Владимир Путин 17 апреля вручает военным в оккупированном Геническе икону, при этом говорит: “Сейчас вот Пасха будет, да?”. В 2023 году православные отмечали Пасху 16 апреля. Путин не мог об этом не знать – в ночь с 15 на 16 апреля он был на пасхальной службе.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков от своих слов о визите 17 апреля не отказался, а объяснил на пресс-конференции, что церковное празднование Пасхи длится 40 дней.



“Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера”, – настаивал Песков.



Он также дал объяснение еще одному моменту. На вопрос о том, почему Путина не сопровождали министр обороны или глава Генштаба, Песков ответил, что это было бы очень рискованно – “давать такое искушение противнику”.



Несмотря на объяснения Пескова, пресс-служба Путина зацензурировала на видео слово “будет”.



Обращают внимание и на то, что Путин держит дистанцию от людей с начала пандемии, встречается с чиновниками за длиннющим столом и только после длительной изоляции гостей – а человек на видео приветствует других рукопожатием.