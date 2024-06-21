



СМИ: ЕС дал "принципиальное согласие" на начало переговоров о вступлении Украины

Послы стран Европейского союза дали "принципиальное согласие" на открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, которые начнутся 25 июня. Об этом сообщает издание Le Point.



"Послы дали принципиальное согласие на рамки переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - сообщил источник издания.



Он отметил, что решение должно быть официально утверждено на встрече министров 21 июня.



Напомним, 28 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на членство в ЕС.



23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это был исторический шаг, поскольку Украина стала первой страной, получившей статус кандидата во время войны.



Достигнув значительного прогресса на пути к членству в ЕС, Украина в декабре 2023 года получила от Евросоюза "зеленый свет" на начало официальных переговоров. Тем не менее, Киев продолжает активно готовиться к вступлению, усердно выполняя "домашнюю работу".