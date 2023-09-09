



СМИ: Эрдоган на саммите G20 агитирует пойти на уступки России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал участников саммита G20 выполнить требование России для возобновления "зернового соглашения".



По данным газеты Bloomberg, он призвал ослабить антироссийские санкции.



Источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что Эрдоган ведет такие обсуждения на закрытых встречах с лидерами, прибывшими на саммит G20 в Нью-Дели.



В частности, он призывает мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов и удобрений, а также вновь подключить РФ к системе SWIFT. Кроме того, Эрдоган просит ослабить санкции, запрещающие России импортировать сельскохозяйственное оборудование.