



СМИ: Египет планирует долгосрочное перемирие между Израилем и Газой

Согласно воскресному сообщению лондонского новостного сайта The New Arab, Египет пытается заключить “долгосрочное перемирие” между террористическими группировками в Газе и Израилем.



Это следует за недавним посредничеством Каира в урегулировании последнего конфликта, известного как операция “Щит и стрела”, между Израилем и палестинским Исламским джихадом в Газе.



Источники, знакомые с продолжающимся посредничеством, сообщили, что египетские власти передали сообщение высокопоставленным чиновникам ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада", призывая их лично присутствовать на предстоящих переговорах в Каире. Цель встречи – обсудить деликатные вопросы. Недавние международные и региональные соглашения с участием США, Катара и Египта проложили путь к расширению роли Каира в Газе, что потребовало прямого участия лидеров ХАМАС и "Исламского джихада".



Египетские источники также сообщили о консультациях между египетскими и иранскими службами безопасности по поводу ситуации в Газе и Палестинской автономии.

“В последнее время между представителями египетских и иранских служб безопасности проводились консультации относительно ситуации в Газе и на оккупированных территориях в связи с ролью Тегерана в поддержке ХАМАС и “Исламского джихада”", — сказал один из источников, цитируемых в отчете.



Обсуждаемый план включает создание морского порта в Газе, как дополнение порта в Эль-Арише, что будет способствовать увеличению торговли. Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве автомагистрали, соединяющей Газу с крупным городом Эль-Ариш на Синайском полуострове. Эта автомагистраль позволит перевозить товары между Газой и египетским портом с целью импорта и экспорта.



Другой аспект плана предполагает обеспечение Египта электроэнергией Газы. Предлагается масштабный проект, начиная со 100 мегаватт и постепенно увеличивая, потенциально достигая 300 МВт.



Наконец, план включает разведку и использование запасов природного газа у побережья Газы.



Однако Египет с осторожностью относится к управлению портом в Газе, поскольку опасается привлечения Израиля и международного сообщества к ответственности, если порт будет использоваться для контрабанды оружия. Следовательно, Египет стремится играть более широкую роль в обеспечении безопасности в Газе, что может быть неприемлемо для террористических организаций Газы.



