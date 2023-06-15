



СМИ: Джонсон намеренно вводил в заблуждение парламент о карантинных вечеринках

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеренно вводил в заблуждение парламент по организации незаконных вечеринок, проводившихся в правительственном офисе на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии коронавируса.



Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление комитета по привилегиям – главного дисциплинарного органа для британских законодателей.



Комитет, который в большинстве своем состоит из членов Консервативной партии, обнаружил, что Джонсон вводил парламент в заблуждение относительно так называемого "Партигейта" несколько раз: дважды в декабре 2021 года, один раз в январе следующего года и снова в мае 2022 года.



В заключении комитета утверждается, что у Бориса Джонсона были "личные сведения об этих собраниях, которые он должен был раскрыть".



В отчете сделан вывод, что, "преднамеренно вводя Палату представителей в заблуждение", Джонсон "совершил серьезное неуважение", которое является еще более серьезным случаем, поскольку его совершил премьер-министр".



В отчете говорится, что пока нет "прецедентов", когда премьер-министр был признан "преднамеренно вводившим в заблуждение Палату представителей".



Сам Джонсон отверг обвинение, что он намеренно ввел парламент в заблуждение и назвал отчет "шарадой".





