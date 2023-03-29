



СМИ: Дихтер не стремится стать министерство обороны

Источники, близкие к министру сельского хозяйства Ави Дихтеру, заявили, что он не стремится стать министром обороны после того, как предыдущий министр обороны Йоав Галант был уволен со своей должности премьер-министром Биньямином Нетаниягу в воскресенье.



Источники сообщили 12 каналу, что Дихтер пытается добиться компромисса между Нетаниягу и Галантом, который позволил бы отменить отставку министра обороны.



Нетаниягу еще не отправил Галанту официальное письмо, оформляющее его увольнение, как это требуется по закону.



Нетаниягу и Галант встретились вчера для обсуждения безопасности, но вообще не обсуждали вопрос об отставке министра. Однако Галлант решил не голосовать на этой неделе с коалицией по государственному бюджету в Кнессете и отсутствовал на голосовании.

