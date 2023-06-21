



СМИ: Дери отказывается возвращаться в правительство Израиля

Председатель ШАС Арье Дери рассматривает возможность назначения нового министра здравоохранения из своей ультраортодоксальной фракции после того, как он окончательно отказался от попыток вернуться в правительство, сообщает Walla в среду.



Дери был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как Высший суд справедливости постановил, что его назначение на пост министра здравоохранения и внутренних дел было незаконным из-за его криминального прошлого.



У бывшего министра сложилось впечатление, что юридические трудности, связанные с его возвращением в правительство, будет слишком сложно преодолеть. Согласно источникам в ШАС, основным кандидатом на пост министра здравоохранения считается член партии Уриэль Буссо.



