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СМИ: Дери отказывается возвращаться в правительство Израиля
21.06.2023 21:51 Ирина Демьянова

СМИ: Дери отказывается возвращаться в правительство Израиля

Председатель ШАС Арье Дери рассматривает возможность назначения нового министра здравоохранения из своей ультраортодоксальной фракции после того, как он окончательно отказался от попыток вернуться в правительство, сообщает Walla в среду.

Дери был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как Высший суд справедливости постановил, что его назначение на пост министра здравоохранения и внутренних дел было незаконным из-за его криминального прошлого.

У бывшего министра сложилось впечатление, что юридические трудности, связанные с его возвращением в правительство, будет слишком сложно преодолеть. Согласно источникам в ШАС, основным кандидатом на пост министра здравоохранения считается член партии Уриэль Буссо.
 
 

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