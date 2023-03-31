



СМИ: Дери отказывается от роли наблюдателя в кабинете безопасности

Председатель ШАС Арье Дери раздражен и расстроен, и у него есть на то веские причины. На этой неделе он решил, что больше не будет посещать заседания кабинета безопасности, пишет The Times of Israel.



.После того как в январе Верховный суд отстранил Дери от должности министра здравоохранения и внутренних дел, премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил дать Дери компенсацию и пригласить его в качестве наблюдателя в кабинете министров.



Дери участвовал всего в трех встречах, прежде чем решил, что больше не будет на них присутствовать. Ему не нравился его статус простого наблюдателя, и он не был уверен, какое влияние он оказывал на крайний состав кабинета.



Когда членам кабинета министров необходимо проголосовать, наблюдателей просят покинуть комнату. Для Дери, который в начале года сидел рядом с Нетаниягу и был центральной фигурой в правительстве, это было несколько унизительно.



Более того, Дери хочет, чтобы министр обороны Йоав Галант остался на своем посту . С момента формирования правительства Дери очень опасался влияния министра финансов Бецала Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на вопросы безопасности.



Во время коалиционных переговоров Дери настаивал на том, чтобы взять на себя роль защитника, когда Смотрич требовал этой должности, пока лидер Религиозного сионизма не согласился получить финансовый портфель.



В настоящее время Дери обеспокоен тем, что премьер-министр выполнит свое решение об увольнении Галанта. Дери опасается, что в таком случае роль защитника может взять на себя слабый и неопытный кандидат, который рухнет под бесконечной кампанией давления и весом других министров, занимающихся национальной безопасностью, Бен-Гвира и Смотрича.



Дери изо всех сил пытается решить дело Галанта. После объявления об отставке Галанта, Дери пришел к премьер-министру и потребовал остановить судебное законодательство и не допустить увольнения министра обороны.



Нетаниягу остановил законодательный процесс , но в вопросе о Галанте он не уступил. Нетаниягу в ярости на министра обороны именно потому, что он выступил перед общественностью со своим важным заявлением в прошлую субботу вечером, когда премьер-министр как раз собирался вернуться домой из Лондона.



С точки зрения Нетаниягу, это было личное предательство. Премьер-министр заявил, что изо всех сил боролся за назначение Галанта министром обороны, попутно отвергая Смотрича, в то время как Галант работал за его спиной и отправил на улицу сотни тысяч людей.



Но Галант считает, что его обманул Нетаниягу. Премьер пообещал остановить закон в те же выходные, но не сдержал своего слова.



В любом случае, Дери не сдастся. В минувшую среду он встретился с начальником штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и провел продолжительную беседу. Соратники Дери утверждали, что военный начальник выразил обеспокоенность по поводу экстремизма в силовых ведомствах и правительстве. Они утверждали, что Халеви искренне опасался землетрясения в Генеральном штабе и армии, если Галант будет уволен.



В среду вечером Галант пришел в дом Дери в Иерусалиме и просидел там почти всю ночь. Он хочет остаться в своей роли, но Нетаниягу этого не простит.

Дери и Галант обсудили различные форматы извинений, которые могли бы завоевать сердце премьер-министра. Тем временем Нетаниягу сидел с министром экономики Ниром Баркатом и, по некоторым данным, также говорил с ним об оборонном портфеле.



Дери не может сказать, останется ли Галант на посту министра обороны, но если он этого не сделает, раскол между председателем ШАС и Нетаниягу только углубится. Дери также злится на Нетаниягу за то, что он не сообщил ему о своем намерении уволить Галанта.



Дери полон критики кабинета министра. Весь процесс судебной перестройки кажется ему несколько бредовым.



Дери поддерживает переговорный процесс, инициированный президентом Ицхаком Герцогом, но не возлагает на него особых надежд. Если переговоры не увенчаются успехом, необходимо, по его мнению, пересмотреть курс и подать законодательство в более умеренном, взвешенном и более аргументированном виде.

