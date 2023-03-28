



СМИ: дата-центр TikTok мешает производить боеприпасы для Украины

Руководитель Nammo заявил, что дата-центр TikTok монополизирует электроэнергию в регионе вблизи его крупнейшего завода, что мешает удовлетворить спрос на производство боеприпасов. Об этом сообщает The Guardian.



Один из крупнейших в Европе производителей боеприпасов заявил, что попытки удовлетворить резкий спрос из-за войны в Украине были завалены новым дата-центром TikTok, монополизирующим электроэнергию в регионе вблизи его крупнейшего завода.



Исполнительный директор компании Nammo, совладельцем которой является правительство Норвегии, заявил, что запланированное расширение его крупнейшего завода в центральной Норвегии заблокировано из-за отсутствия избытка энергии, поскольку строительство нового центра обработки данных TikTok монополизирует электроэнергию в регионе.



"Мы обеспокоены, поскольку видим, что нашему будущему росту мешает хранение видео котов", - сказал генеральный директор Nammo Мортен Брандтзег.



По словам Брандцега, в настоящее время спрос на артиллерийские снаряды в 15 раз превышает норму, и европейской промышленности боеприпасов нужно инвестировать 2 миллиарда евро в новые заводы, чтобы отвечать потребностям Украины.



Напомним, что на днях нидерландским чиновникам запретили использовать TikTok на рабочих телефонах. Такой же запрет дошел и до Вооруженных сил Швеции.



Кроме того, правительство Великобритании запретило использование TikTok чиновниками на служебных мобильных устройствах.

