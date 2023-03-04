



СМИ: члены "Ликуда" настаивают на компромиссе

Некоторые члены "Ликуда" сказали премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину, что необходимо остановить законодательные процессы относительно правовой реформы и начать переговоры с оппозицией о компромиссе.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Весь процесс был неправильным — под давлением и без объяснения этого общественности, которая не понимает, что происходит. Это очень сложная ситуация. Поэтому нам нужно остановиться и прийти к компромиссу. Все возможно", — сказали они.



Уточняется, что об этом они сообщили телеканалу на условиях анонимности, поскольку пока что не готовы сделать такое заявление публично. По их словам, разговор с Нетаниягу и Левиным был проведен в частном порядке.



По их мнению, необходимость в пересмотре судебной системы не является самой важной проблемой страны, поскольку приоритетом являются вопросы в сфере безопасности и экономики.



