



СМИ: Более 80 российских олигархов обеспечивают армию РФ

Российские бизнесмены из списка Forbes обеспечивают оборонную промышленность страны-агрессора России с начала войны против Украины в 2014 году. В частности, это касается, по меньшей мере, 81 олигарха из России. Об этом заявило в своем материале издание Проект, пишет Korrespondent.net.



Деньги этих россиян помогают военной промышленности РФ создавать ракеты и другую военную технику, отмечает издание.



После 2017 года российское минобороны и военные заводы смогли массово засекречивать контракты благодаря изменениям в законодательстве, поэтому реальное количество олигархов, финансирующих российские военные преступления в Украине, может быть больше.



БМД-4М через свои бизнесы помогли создать российские олигархи Виктор Вексельберг (Русал Урал, поставщик алюминиевого порошка для ракет Аркан), Игорь Кесаев (поставщик литейных заготовок для прицелов, производящих на Вологодском оптико-механическом заводе), Олег Дерипаска (Барнаултранс) УТД-29, снабжение алюминиевого порошка Русалом), Владимир Евтушенков (разработка брони и снабжение заготовок корпусов, снабжение микросхем завода по производству прицелов), Михаил Шелков (ВСМПО-Ависма, снабжение титанового металлопроката), Игорь Ротенберг (Туламаш7), Дмитрий Мазепин (Уралхим, снабжение аммиака, аммиачной селитры и азотной кислоты производителю «начинки» ракет Аркан) и Евгений Зубицкий (Полема - снабжение деталей для конструкций бронетехники).



К созданию ракеты Калибр причастны Вагит Алекперов (Лукойл, производитель авиационных керосинов), Алишер Усманов (МегаФон, связь для ракетостроителей), Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат, поставщик металлопроката), Леонид Федун (Лукойл), Виктор Вексельберг (Каменск-Уральский металлургический завод, поставщик алюминиевых заготовок), Андрей Скоч (МегаФон), Владимир Евтушенков (поставщик электроники для ракетных высотомеров Ангстрем, компания МТС), Юрий Ковальчук (компания Согаз, страхующая производителей Калибров и комплектующих для них), Михаил Шелков (ВСМПО-Ависма, снабжение титана), Фархад Ахмедов (ЛУКойл), Филипп Генс (группа Ланит, снабжение ПО ракетостроителям), Евгений Касперский (Лаборатория Касперского, защита данных производителей ракет).



К производству ФАБ-500 причастны Усманов, Дерипаска, Вексельберг, Ковальчук, Евтушенков и другие российские олигархи, среди которых Кирилл Шамалов (Сибур, поставка изооктилового спирта для производителей взрывчатки для авиабомб), Игорь Кесаев (завод имени Дегбоярьевых) Игорь Рыбаков (Технониколь, поставка стройматериалов завода по разработке блоков управления для ФАБ-500) и Дмитрий Мазепин (Уралхим, поставка аммиака и концентрированной азотной кислоты производителям взрывчатки для авиабомб).



Издание сообщает, что к агрессии России против Украины причастны и олигархи, которые сейчас пытаются выйти из-под санкций, в частности акционеры Альфа-групп.



