



СМИ: Бен-Гвир проводит встречи с руководством полиции в поисках нового комиссара

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир проводит серию встреч с высшим руководством полиции, поскольку ищет нового комиссара полиции, сообщает 13 канал.



Нынешний комиссар Коби Шабтай неоднократно конфликтовал с крайне правым министром, который стремился усилить контроль над полицией. Срок его полномочий заканчивается в январе, и в отчете говорится, что он вряд ли попросит о продлении на один год, и если бы он это сделал, ему бы его не дали.



13 канал сообщает, что встречи пока носят неофициальный характер, чтобы выяснить у нынешних региональных командиров их интерес к работе и их мировоззрение

