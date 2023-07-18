



СМИ: Байден все же пригласил Нетаниягу в Белый Дом

Президент США Джо Байден в ходе разговора пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу встретиться в Овальном кабинете.



По данным СМИ, об этом сообщил высокопоставленный израильский источник на условиях анонимности.



Накануне поступила информация о том, что Байден приглашает Нетаниягу встретиться в США. Однако уточнений относительно Белого Дома не было.



Из-за расплывчатой формулировки пошли слухи о том, что они могут увидеться в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре.



Что примечательно, ни Белый Дом, ни канцелярия главы правительства подробности телефонных переговоров пока что не комментируют.

