СМИ: Байден все же пригласил Нетаниягу в Белый Дом
Президент США Джо Байден в ходе разговора пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу встретиться в Овальном кабинете.
По данным СМИ, об этом сообщил высокопоставленный израильский источник на условиях анонимности.
Накануне поступила информация о том, что Байден приглашает Нетаниягу встретиться в США. Однако уточнений относительно Белого Дома не было.
Из-за расплывчатой формулировки пошли слухи о том, что они могут увидеться в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре.
Что примечательно, ни Белый Дом, ни канцелярия главы правительства подробности телефонных переговоров пока что не комментируют.