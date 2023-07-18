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СМИ: Байден все же пригласил Нетаниягу в Белый Дом
18.07.2023 17:25 Алина Груднева

СМИ: Байден все же пригласил Нетаниягу в Белый Дом

Президент США Джо Байден в ходе разговора пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу встретиться в Овальном кабинете.

По данным СМИ, об этом сообщил высокопоставленный израильский источник на условиях анонимности.

Накануне поступила информация о том, что Байден приглашает Нетаниягу встретиться в США. Однако уточнений относительно Белого Дома не было.

Из-за расплывчатой формулировки пошли слухи о том, что они могут увидеться в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре.

Что примечательно, ни Белый Дом, ни канцелярия главы правительства подробности телефонных переговоров пока что не комментируют.
 

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