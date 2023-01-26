



СМИ: Байден посетит Европу к годовщине вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байден намерен посетить Европу в связи с годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, которая состоится 24 февраля.



Об этом сообщил корреспондент NBC Джош Лендерман в Twitter.



"Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце, сообщают источники", - сказано в сообщении.



Уточняется, что для визита президент США рассматривает несколько стран, в числе которых будет Польша.



Помимо прочего, как отмечает издание, в администрации президента США рассматривают вопрос относительно объявления очередного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.