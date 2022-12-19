



СМИ: Байден пока не планирует визит в Украину

Сейчас у президента США Джо Байдена нет планов визита в Киев. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких должностных лиц Белого дома.



Чиновники объясняют, что такие планы не строят главным образом из-за рисков для безопасности.



Но отмечается, что Байден говорил на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжить поток вооружений противовоздушной обороны.



Согласно публикации издания, в столицах обоих государств растет беспокойство относительно того, какой будет следующая фаза войны.



Контрнаступление Украины, которое было успешным в конце лета, остановилось как на южном, так и на восточном фронтах, что позволило российским военным окопаться.



Холодная зима замедлила боевые действия, но украинские военные предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут свидетельствовать о новом крупном наступлении в ближайшие недели, возможно, даже в направлении Киева.



Между тем Соединенные Штаты на данный момент не считают, что Россия может в ближайшем будущем осуществить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.