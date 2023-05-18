



СМИ: Байден настаивает на заключении израильско-саудовской сделки к концу года

Белый дом хочет сделать дипломатический толчок для заключения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем в течение следующих шести-семи месяцев, прежде чем президентская избирательная кампания поглотит повестку дня президента Джо Байдена. Об этом заявили два американских чиновника, знакомые с проблемой, пишет Axios.



Любое соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, заключенное при посредничестве США, скорее всего, будет включать улучшение также американо-саудовских отношений.



Такая сделка может быть непопулярной среди демократов из-за напряженности в отношениях с саудовцами в связи с убийством обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги, но сделка может стать историческим прорывом в ближневосточном мире, что приведет к эффекту домино, когда больше арабских и мусульманских стран нормализуют отношения с Израилем.



По словам официальных лиц США, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, ина прошлой неделе в Джидде и, среди прочего, обсудил возможность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.



После встречи глава Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк и старший советник Байдена Амос Хохштейн отправились в Иерусалим и проинформировали премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



По словам двух официальных лиц США, Салливан сказал принцу, что США считают, что к концу года есть возможность заключить саудовско-израильскую сделку.



Мохаммед бин Салман сказал, чтоне хочет больше предпринимать какие-либо дополнительные шаги для потепления отношений с Израилем, а вместо этого будет работать над одним большим пакетом, который будет включать в себя результаты США, такие как более тесное военное сотрудничество, сказал один американский чиновник.



Как отмечает издание, любая сделка с Саудовской Аравией, скорее всего, будет включать "палестинский компонент", на который Израилю придется согласиться. Неясно, о чем попросят саудовцы и США и как далеко зайдет правительство Нетаниягу, чтобы заключить сделку.



