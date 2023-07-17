



СМИ: Байден и Нетаниягу поговорили по телефону

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, несмотря на напряженность в отношениях между странами, сообщает онлайн-газета Times of Israel.



Официального подтверждения с обеих сторон пока нет.



Ранее сообщалось, что звонок, скорее всего, будет посвящен опасениям США по поводу судебной реформы.



Разговор произошел за несколько часов до того, как президент Ицхак Герцог должен вылететь в США, где он встретится с Байденом и выступит на совместном заседании Конгресса.