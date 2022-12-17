



СМИ: БАГАЦ не отменит "Закон Дери"

Как ожидается, БАГАЦ не отменит законопроект, который позволит главе ШАС Арье Дери вернуться на пост министра после того, как он был осужден за налоговые правонарушения.



Об этом сообщает Times of Israel.



Поскольку действующее законодательство затрудняет назначение депутата, приговоренного к условному тюремному заключению, на министерский пост, новая коалиция продвигает закон, позволяющий назначать лиц, которые не отбывали активных тюремных сроков в течение последних семи лет на посты министров. В случае принятия этого закона, Дери сможет занять министерский пост.



В четверг законопроект прошел первое из трех пленарных чтений, которые он должен пройти, чтобы стать законом. Согласно ожиданиям, БАГАЦ не вынесет решение о неконституционности закона.

