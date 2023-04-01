



СМИ: Асад позволяет наркоторговцам и боевикам бесчинствовать в Сирии

На прошлой неделе США и Великобритания ввели санкции против четырех сирийцев и двух ливанцев за причастность к производству и контрабанде препарата каптагон. Под санкции подпадают не просто случайные люди или торговцы наркотиками. Сообщается, что среди них есть двоюродные братья и родственники сирийского президента Башара Асада .



Сирийский режим пытается добиться нормализации на Ближнем Востоке, особенно в Персидском заливе. Однако режим также дестабилизирует его, расширяя возможности наркополиции, по сути, передавая экономику Сирии в руки наркомафии, связанной с высшим руководством страны.



AP сообщило, что “каптагон в основном производится в Сирии и Ливане, откуда упаковки с миллионами таблеток контрабандой ввозятся в страны Персидского залива, Европу и другие страны. Торговля якобы имеет прочные связи с Асадом и его соратниками, а также с ключевым союзником — поддерживаемой Ираном группировкой боевиков “Хизбалла” в соседнем Ливане”.



Наркоиндустрия стоит миллиарды. Для режима Асада она может стоить несколько десятков миллиардов долларов. Фактическая сумма может составлять не более 10 миллиардов долларов, но другие выдвигали и более высокие оценки. Если бы она действительно стоила больших сумм, то наркоиндустрия в Сирии стоила бы больше, чем ВВП многих бедных стран.



Очевидно, что сирийский режим, изолированный западными санкциями, обращается к наркотикам как к способу обойти различные ограничения. В прошлом году France 24 заявила, что торговля наркотиками “превратила Сирию в новейшее наркогосударство в мире и пустила глубокие корни в соседнем Ливане, поскольку его экономика рухнула. Каптагон в настоящее время является крупнейшим экспортным товаром Сирии, затмевающим весь ее легальный экспорт вместе взятый”, — согласно оценкам, полученным на основе официальных данных AFP.



США обвинили Сирию в причастности к торговле наркотиками . “Сирия стала мировым лидером в производстве вызывающего привыкание каптагона, большая часть которого ввозится контрабандой через Ливан”, — сказала Андреа М. Джеки, директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. ”Вместе с нашими союзниками мы будем привлекать к ответственности тех, кто поддерживает режим Башара Асада с помощью доходов от незаконного оборота наркотиков и других финансовых методов, которые позволяют режиму продолжать угнетать сирийский народ”, — добавила она.



Компания Middle East Eye оспорила некоторые счета относительно суммы денег, задействованной в этой сделке. Тем не менее в их отчете отмечается, что “стимулятор начал широко использоваться в Сирии во время гражданской войны, и страна стала крупным экспортером на другие рынки, в первую очередь на Ближний Восток и особенно в Саудовскую Аравию”.



В сообщениях СМИ говорится, что большое количество наркотиков производится в Сирии, а затем покидает такие порты, как Латакия, и перемещается по Ближнему Востоку и за границу. У этого есть и другая сторона, поскольку некоторые государства Персидского залива нормализуют отношения с Сирией.



Учитывая тот факт, что двоюродные братья и родственники режима Асада связаны с торговлей, кажется разумным, что, если режим получит сообщение от стран, с которыми он нормализует отношения, что торговля неприемлема, он может измениться. Однако режиму нужны деньги, поэтому он использует торговлю наркотиками с наркополицией, чтобы обойти санкции.



Учитывая послужной список режима с двумя лицами, он будет продолжать делать вид, что не участвует в торговле наркотиками, в то же время торгуя наркотиками и предоставляя родственникам режима возможность производить наркотики.



У этой торговли наркотиками есть и другая сторона. Усиление наркополиции, в основном означающее, что торговля наркотиками также подпитывает вооруженные группировки, означает, что сирийский режим угрожает стабильности Иордании. Это означает, что контрабандисты участвуют в вооруженных столкновениях вблизи границы с Иорданией. Вчера в сети появились фотографии пострадавших в результате боев с наркополицией.



Не первый раз контрабанда наркотиков через провинцию Сувайда на юге приводит к столкновениям на границе с Иорданией. Очевидно, это означает, что торговля наркотиками дестабилизирует часть Сирии и наносит ущерб соседним странам.



