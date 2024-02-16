



Смерть Навального: комментарии врачей

Российского оппозиционера Алексея Навального, который внезапно скончался в тюрьме, пытались реанимировать примерно полчаса.



Об этом в комментарии информационному агентству "Интерфакс" сообщили в Лабытнангской городской больнице.



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"Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался", - сказали в больнице.



В свою очередь, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Полупанов, лечивший оппозиционера в 2020 году, отметил в комментарии изданию Bell, что причина смерти будет установлена только после вскрытия.



"То, что пишут в СМИ и заявляют во ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания и не было проведено вскрытие", - подчеркнул врач.

