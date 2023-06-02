



Сменил позицию: Президент Бразилии осудил Россию за вторжение в Украину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил вторжение России в Украину. До этого он занимал нейтральную позицию. Лула также подтвердил свою позицию в интересах территориальной целостности Украины, передает The Guardian.



Эти комментарии прозвучали после встречи да Силвы с президентом Финляндии Саули Нииностио в Бразилии.



Ранее бразильский президент заявлял, что “не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться на стороне мира”. Недавно да Силва провел телефонный разговор с российским президентом, во время которого отклонил приглашение Путина приехать в РФ.



В мае 2022 года да Силва в интервью TIME заявил , что во вторжении россии в Украину виноват не только Путин, но и США, ЕС и Зеленский. Он говорил, что Украина должна была отказаться от пути в ЕС и НАТО, а вместо этого договариваться с Россией. В начале 2023 Лула отказался передать Украине снаряды для зениток Gepard, а впоследствии заявил, что хочет стать посредником между Украиной и россией для завершения войны.



Также президент Бразилии предлагал отдать России оккупированный Крым, чтобы прекратить ее войну против Украины. Затем он отметил, что США должны прекратить “поощрять войну” в Украине и “начать говорить о мире”. Также да Силва заявил, что “ни Путин, ни Зеленский не выступают ни с какими мирными инициативами”.