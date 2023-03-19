



"Слышали и не поверили": Депутаты Ликуда в шоке от смягчения реформ Ротманом



В Ликуде атакуют председателя комиссии по законодательству Симху Ротмана после смягчения, которое он представил сегодня вечером по нескольким разделам судебной реформы.



Член Кнессета Тали Готлиб в группе WhatsApp фракции "Ликуд" Готлиб написал: "Дорогие друзья, что происходит? Мы - правящая партия, а Ротман предлагает в конституционном комитете все, что хочет? Я не марионетка и не пешка в этом комитете".



Готлиб заявила: "Ротман руководил комитетом в течение двух месяцев и в конце концов сдался и стал позорно слабым. Я больше не прихожу в конституционный комитет для обсуждения реформ. Я в ужасе от разоблаченной слабости Ротмана".



"За что мы боролись, если не за большинство в комитете по назначению судей? Простите меня, мне просто стыдно. Отступить и сдаться на позор для всех нас".



Кроме того, один из высокопоставленных членов Ликуда сказал корреспонденту газеты "Исраэль Ха Йом" Иегуде Шлезингеру: "Мы слышали и не верили: государство два месяца сходило с ума? О назначении двух судей, а затем снова возвращении власти в руки судей? Так из-за чего была вся эта суета? Мы не можем понять, что здесь делает Ротман".