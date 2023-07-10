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Службы безопасности: Соглашение об отмене виз нанесет ущерб безопасности Израиля
10.07.2023 10:43 Аркадий Бочаровский

Службы безопасности: Соглашение об отмене виз нанесет ущерб безопасности Израиля


Представители служб безопасности и юристы предупредили политическое руководство Израиля о том, что соглашение, которое предоставит израильтянам освобождение от виз на въезд в США, включает условия, которые могут нанести ущерб безопасности страны. Об этом сообщает газета Гаарец.

Согласно информации газеты, эти слова были сказаны в ходе закрытых обсуждений, которые проходили в последние дни с участием представителей министерства иностранных дел, других правительственных министерств и силовых структур. 

В ходе обсуждений были представлены условия соглашения, формируемого между правительством и администрацией США. Некоторые из участников обсуждений указали на проблемные пункты, которые, по их словам, до этого момента не были известны представителям силового ведомства.
 

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