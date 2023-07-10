



Службы безопасности: Соглашение об отмене виз нанесет ущерб безопасности Израиля



Представители служб безопасности и юристы предупредили политическое руководство Израиля о том, что соглашение, которое предоставит израильтянам освобождение от виз на въезд в США, включает условия, которые могут нанести ущерб безопасности страны. Об этом сообщает газета Гаарец.



Согласно информации газеты, эти слова были сказаны в ходе закрытых обсуждений, которые проходили в последние дни с участием представителей министерства иностранных дел, других правительственных министерств и силовых структур.



В ходе обсуждений были представлены условия соглашения, формируемого между правительством и администрацией США. Некоторые из участников обсуждений указали на проблемные пункты, которые, по их словам, до этого момента не были известны представителям силового ведомства.

