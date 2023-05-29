



Службы безопасности раскритиковали восстановление ешивы в Хомеше

Представители израильской службы безопасности были категорически против планов по перемещению ешивы на государственную землю и заявили политическому руководству, что подобные действия могут быть предприняты только после того, как будут выданы необходимые разрешения, требуемые по закону.



Сотрудники службы безопасности раскритиковали министра обороны Йова Галанта и министра финансов Бецалеля Смотрича и сообщили “Галей ЦАХАЛ”, что политическое руководство вынудило ЦАХАЛ предпринять незаконные действия. Несмотря на сопротивление, ЦАХАЛ выполнил указания министра обороны и позволил активистам перенести ешиву.



Студенты ешивы Хомеш восстановили ешиву на участке, который определен как государственная земля в бывшем поселении Хомеш, удаленном в 2005 году. Новый участок находится в нескольких сотнях метров от первоначального участка на государственной земле. Студенты предприняли это действие без предварительного получения разрешения гражданской администрации, как того требует закон.



Как стало известно, прошлой ночью министр финансов Бецалель Смотрич и председатель регионального совета Самарии Йоси Даган оказали давление на высокопоставленных офицеров Центрального командования ЦАХАЛа, чтобы они разрешили израильтянам зайти на территорию, несмотря на растущее число террористических актов в районе бывшего поселения.



Теперь ЦАХАЛ должен будет выделить дополнительные войска и ресурсы для защиты объекта и подъездной дороги, которая проходит через деревню Бурка. Правительство также может столкнуться с негативной реакцией в результате этой акции со стороны Соединенных Штатов и Палестинской автономии.

Представители израильской службы безопасности заявили, что они против восстановления иешивы на этом месте.



“Хомеш стал центром серьезных разногласий, и это опасно. Участились акты насилия со стороны поселенцев в отношении жителей деревни Бурка, а также столкновения палестинцев, включая возобновление перестрелок в этом районе. Это может поджечь почву после нескольких недель снижения терроризма в Иудее и Самарии”, – считают военные.

