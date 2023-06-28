



Службы безопасности беспокоят отношения с США на фоне визита Нетаниягу в Китай

Заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что “сотрудничество в области безопасности и разведки между Соединенными Штатами и Израилем находится на рекордно высоком уровне” – это правда. Все высокопоставленные военные и чиновники Минобороны подтверждают это утверждение. Сотрудничество отличное, и оно было ясно видно в военных учениях, которые проводились за последние два года, а также в личных разведданных, которыми обмениваются две страны об их общем враге. Об этом пишет ”Едио́т ахроно́т”.



Тем не менее официальные лица ЦАХАЛа остро ощутили влияние кризиса в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном. В оценке ситуации, в которой сообщалось о повышенной вероятности войны в этом году, приводились три основные причины с точки зрения врагов Израиля.



Во-первых, это слабость Соединенных Штатов в регионе и их мнение о том, что США не готовы защищать своих союзников. Примером этого является решение Саудовской Аравии улучшить отношения с Ираном. Другая причина – внутренний кризис в Израиле, вызванный судебной реформой. И самая важная причина заключается в их оценке того, что израильско-американские связи ослабли настолько, что США могут не встать на защиту Израиля в случае полномасштабной войны.



США пока громко не отреагировали на запланированный визит. Но Китай считается “красным флагом”, конфронтация с ним – единственное, что объединяет республиканцев и демократов.

“Израиль до сих пор носит шрамы от Falcon, шпионского самолета, который Израиль хотел продать китайцам, но столкнулся с твердым [американским] сопротивлением, что привело к серьезному кризису в отношениях в сфере безопасности между странами”, – пишет издание.



По словам издания, сегодня отношения в области безопасности между странами превосходны, но они не выходят за рамки отношений между двумя начальниками штабов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли должен был посетить Израиль в начале этой недели, но отменил его из-за восстания в России. Но помимо этого Нетаниягу не разрешил министру обороны Галанту посетить Вашингтон. Галант был вынужден провести встречу с министром обороны США десять дней назад в Брюсселе.



“Встреча прошла позитивно, но тот факт, что она состоялась не в США, отражает глубину кризиса в политических отношениях”, – подчеркивает газета.



“Так что да, Нетаниягу может сказать, что этот визит является сигналом, который он посылает американцам, и, возможно, даже имитацией того, что сделали другие игроки в регионе, такие как Саудовская Аравия, которая “держит палку за оба конца” – Иран и Китай с одной стороны и США с другой. Но Израиль не Саудовская Аравия”, – полагает автор. “Отношения существенно отличаются, как и приверженность Америки безопасности Израиля. Это отражено не только в почти четырех миллиардах долларов ежегодной помощи, но и в технологическом превосходстве, которым мы обладаем благодаря американской оборонной промышленности, и в почти полной поддержке в ООН”.



Говоря о нападении в Иране, общественности совершенно ясно, что это нежизнеспособный вариант без Соединенных Штатов. Только их возможности могут привести к успеху, и только они обеспечат нам защиту, необходимую для любой последующей войны.



