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Служба в армии для харедим: в "Яадут А-Тора" выступили с требованиями
15.04.2023 19:44 Алина Груднева

Служба в армии для харедим: в "Яадут А-Тора" выступили с требованиями

В воскресенье, 15 апреля, должны состояться обсуждения поправок относительно службы ультраортодоксов в армии.

По данным 12-го канала, на прошлой неделе "Яадут А-Тора" и другие лидеры партий-харедим призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу выполнить это обещание в рамках коалиционного соглашения до принятия бюджета, которое запланировано на конец мая.

Согласно отчету, законопроект позволит снизить возраст освобождения ультраортодоксов от службы с 26 до 23 лет.

Параллельно будет продвигаться закон, который улучшит заработную плату и льготы солдат ЦАХАЛа.

Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Яадут А-Тора" предусматривает, что к моменту принятия бюджета коалиция завершит внесение поправок в Закон о государственной службе.

Уточняется, что министр строительства раввин Ицхак Гольдкнопф даже пригрозил в интервью Israel Hayom, что его партия не поддержит бюджет, если законопроекты не будут приняты.
 

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