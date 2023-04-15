



Служба в армии для харедим: в "Яадут А-Тора" выступили с требованиями

В воскресенье, 15 апреля, должны состояться обсуждения поправок относительно службы ультраортодоксов в армии.



По данным 12-го канала, на прошлой неделе "Яадут А-Тора" и другие лидеры партий-харедим призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу выполнить это обещание в рамках коалиционного соглашения до принятия бюджета, которое запланировано на конец мая.



Согласно отчету, законопроект позволит снизить возраст освобождения ультраортодоксов от службы с 26 до 23 лет.



Параллельно будет продвигаться закон, который улучшит заработную плату и льготы солдат ЦАХАЛа.



Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Яадут А-Тора" предусматривает, что к моменту принятия бюджета коалиция завершит внесение поправок в Закон о государственной службе.



Уточняется, что министр строительства раввин Ицхак Гольдкнопф даже пригрозил в интервью Israel Hayom, что его партия не поддержит бюджет, если законопроекты не будут приняты.

