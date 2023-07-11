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Новости » Политика
11.07.2023 08:11 Аркадий Бочаровский

"Служанки" в Бен-Гурион: государство объявило войну гражданкам и гражданам


Десятки активистток протестного движения "Бонот Альтерантива" прибыли сегодня утром в Израиль с плакатами "Добро пожаловать в Гилеад", названный так в честь государства, созданного в книге "Рассказ служанки".

“Служанки” сообщили: “Израиль - еврейское, недемократическое государство, попирающее права женщин и меньшинств. Сегодня утром мы объявляем о дне сопротивления, в котором примут участие десятки тысяч женщин по всей стране, с севера на юг".
 

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