



"Служанки" в Бен-Гурион: государство объявило войну гражданкам и гражданам



Десятки активистток протестного движения "Бонот Альтерантива" прибыли сегодня утром в Израиль с плакатами "Добро пожаловать в Гилеад", названный так в честь государства, созданного в книге "Рассказ служанки".



“Служанки” сообщили: “Израиль - еврейское, недемократическое государство, попирающее права женщин и меньшинств. Сегодня утром мы объявляем о дне сопротивления, в котором примут участие десятки тысяч женщин по всей стране, с севера на юг".

