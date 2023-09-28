



Слушания в БАГАЦе завершены: длились более восьми часов

Вечером, 28 сентября, в БАГАЦе завершились слушания петиций относительно поправки к закону о недееспособности премьер-министра.



Заседание, начавшееся еще утром, длилось более восьми часов.



Расширенная коллегия под председательством Эстер Хайют, состоявшая из 11 судей, рассматривала петиции и заслушала аргументы как со стороны заявителей, так и со стороны правительства. Выступили, в частности, сами петиционеры, юридический советник Кнессета, ее адвокат и юрист, представляющий Нетаниягу.



Остается неясным, когда судьи вынесут решение, которое будет касаться того, когда закон должен вступить в силу. В БАГАЦе намекнули на то, что можно отложить его реализации до приведения к присяге Кнессета следующего созыва, чтобы избежать опасений того, что он был разработан для персональной защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которому приписывают нарушение соглашения о конфликте интересов из-за продолжающегося судебного процесса.



Подводя итоги перед завершением слушаний, адвокат Кнессета Ицхак Барт подчеркнул, что обсуждаемая поправка "не выходит за рамки принятых норм". По словам юриста, в связи с этим нет абсолютно никаких оснований для отсрочки ее вступления в силу.



Некоторые судьи ясно дали понять, что, по их мнению, закон является крайне персонализированным. В ходе заседания представитель юридического советника правительства Анер Эльман сказал, что ошибочно полагать, будто Гали Бахарав-Миара имеет право самостоятельно принять решение об отстранении главы правительства. "Только правительство может принять решение о недееспособности премьер-министра, а не юрсоветник", – сказал юрист.



