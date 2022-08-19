



Слушание по делу "Сохнута" в России снова перенесли

Слушания о закрытии филиала "Сохнута" в России были перенесены на месяц.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на российскую прессу.



Басманный суд Москвы принял решение о переносе слушаний на 19 сентября.



"Суд дал нам довольно много времени на изучение документов, которые мы получили сегодня. Мы надеемся, что организация продолжит работу в России", - заявили юристы, представляющие "Сохнут".



Ранее сообщалось, что Израиль прилагает последние усилия, чтобы заключить соглашение с Россией, чтобы избежать прекращения деятельности агентства "Сохнут" в РФ.



В прошлом месяце министерство юстиции России официально подало иск по поводу прекращения деятельности "Сохнута". Первое слушание состоялось 28 июля и закончилось примерно через час, а дата следующего слушания была назначена только на 19 августа.



В преддверии заседания представители Израиля работали над достижением некоего компромисса с Россией, который позволил бы агентству продолжать деятельность. Контакты между Израилем и РФ были осуществлены и на уровне президентов.