



Слушал Путина с лапшой на ушах: против депутата в РФ выдвинули обвинение

Депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина обвинили в "дискредитации" армии.



По данным "Коммерсантъ", на него составили админпротокол после того, как чиновник на камеру послушал обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию в буквальном смысле с лапшой на ушах.



Уточняется, что суд Новокуйбышевска рассмотрит материалы дела 7 марта. Видео с Абдалкиным, опубликованное в соцсети "Вконтакте", со спагети на ушах сразу стало вирусным.



"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", — подписал коммунист под видео.





В КПРФ предложили исключить Абдалкина за такой поступок из партии, на что он ответил: "Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность".

