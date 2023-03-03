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Слушал Путина с лапшой на ушах: против депутата в РФ выдвинули обвинение
03.03.2023 05:45 Алина Груднева

Слушал Путина с лапшой на ушах: против депутата в РФ выдвинули обвинение

Депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина обвинили в "дискредитации" армии.

По данным "Коммерсантъ", на него составили админпротокол после того, как чиновник на камеру послушал обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию в буквальном смысле с лапшой на ушах.

Уточняется, что суд Новокуйбышевска рассмотрит материалы дела 7 марта. Видео с Абдалкиным, опубликованное в соцсети "Вконтакте", со спагети на ушах сразу стало вирусным.

"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", — подписал коммунист под видео.


В КПРФ предложили исключить Абдалкина за такой поступок из партии, на что он ответил: "Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность".
 

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