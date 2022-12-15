



Слухи об отставке Сергея Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД РФ и посоветовал относится к ним соответствующим образом.



Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД РФ на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди кандидатур, в частности, назывались имена директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



"Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли тематика кадровых перестановок в Кремле.