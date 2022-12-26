



Слухи об эвакуации жителей Энгельса



Силовые структуры начали проверку после поступившей информации о ЧП на военном объекте в Энгельсе. Слухи об эвакуации жителей города — ложь.



Известно, что объектам гражданской инфраструктуры не причинен вред. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram.



"Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было.



Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны.

Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.



Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.



Напомню, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы", - говорится в официальном заявлении саратовского губернатора.