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Слухи об эвакуации жителей Энгельса
26.12.2022 08:39 Аркадий Бочаровский

Слухи об эвакуации жителей Энгельса


Силовые структуры начали проверку после поступившей информации о ЧП на военном объекте в  Энгельсе. Слухи об эвакуации жителей города — ложь.

Известно, что объектам гражданской инфраструктуры не причинен вред. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram.

"Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. 

Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. 
Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. 

Напомню, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы", - говорится в официальном заявлении саратовского губернатора.

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