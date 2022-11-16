



Слухи о переговорах Нетаниягу, Ганца и Лапида

На фоне кризиса в коалиционных переговорах в последние дни проходят негласные переговоры между Нетаниягу, Ганцем и Лапидом с целью найти формулу для создания правительства единства. Согласно сообщению на сайте 'Маарив', одним из сценариев является присоединение Махане Мамлахти к правительству единства без членов Тиква Хадаша.



Ликуд заявил: "Еще одна фальшивая новость. Речь идет об очередном спине. Лучше попросить тех, кто так много вкладывает в распространение фальшивых новостей, немедленно вложить свои усилия в создание полноценного правого правительства".



Согласно данным Маарив, контакты начались после давления на Нетаниягу со стороны американской администрации и на Лапида и Ганца со стороны президента Герцога с целью формирования правительства единства.