



Слухи: министра обороны Украины могут отправить в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников, вероятно, может быть отправлен в отставку в ближайшее время.



Такие слухи распространяют такие информационные агентства страны, как "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.



Предполагается, что на место Резникова может быть назначен начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



"Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет", - сказал источник.



Сам же Резников останется в команде. Источники утверждают, что слухи о его переводе на должность министра юстиции не соответствуют действительности.

