



Случайно раскрыт план Китая по созданию атомного авианосца

Корпоративные изображения с государственной верфи Jiangnan Changxing Shipyard в Шанхае распространяются на внутренних платформах социальных сетей Китая . Что делает их более интересными, чем обычные "костюмы для рукопожатий", так это то, что отображается на заднем плане.

Это возможный проект будущего атомного авианосца нового поколения. И это не первый раз, когда верфь представляет новый проект таким образом.



В 2018 году скучная фотосессия в зале заседаний совета директоров привлекла внимание всего мира после того, как на заднем плане было замечено компьютерное изображение усовершенствованной конструкции авианосца. Он оказался точным изображением корабля класса Type 003, спущенного на воду под названием PLAN Fujian в июне прошлого года.



На этот раз это равный соперник американскому новому классу передовых суперавианосцев USS Ford.



Предварительно названный "Тип 004" и имеющий бортовой номер 20 (19, возможно, был зарезервирован для родственного корабля Fujian), он также, по-видимому, имеет много общих характеристик с новым американским проектом с ядерной силовой установкой.



Его первый авианосец отечественной постройки, PLAN Shandong, играет центральную роль в позерстве Пекина против недавней встречи президента Тайваня Цай Инвэнь с третьим по влиятельности человеком Соединенных Штатов , спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.



Он был расположен у восточного побережья островной демократии, поскольку силы Народно-освободительной армии отрабатывают блокаду и маневры вторжения.



Аналитики Пентагона ожидают, что к 2040 году ВМС Китая будут эксплуатировать шесть авианосцев.



В США их 11, из которых четыре готовы к использованию в любое время. В Пекине действуют только два учебных авианосца (PLAN Liaoning и Shandong).



Значительно улучшенный и увеличенный PLAN Fujian проходит окончательную отделку на верфи Jiangnan.



Но этот тип 003 немного меньше, чем USS Ford и его более старые аналоги класса USS Nimitz. И хотя он оснащен современными электромагнитными катапультами и страховочными тросами для своих самолетов, у него есть обычные дизельные двигатели.



Концептуальные изображения Type 004, впервые идентифицированные East Pendulum, показывают совершенно другой корабль.



Это явно большая конструкция с катапультой, в отличие от ПЛАН «Ляонин» и «Шаньдун», которые оснащены специальной рампой, чтобы помочь поднять в воздух тяжело нагруженный самолет.



И его небольшой остров с диспетчерской вышкой не имеет большой трубы, такой как на PLAN Fujian, для рассеивания выхлопных газов дизельного двигателя.



Это самый сильный признак того, что следующий проект будет атомным.



Сстроительство атомных авианосцев уменьшит логистическую нагрузку, связанную с поддержкой флота в море.



Таким кораблям не нужно швартоваться для дозаправки. Кораблю также не нужны огромные топливные баки. Вместо этого это пространство может быть выделено для снабжения большей авиагруппы. Припасы можно пополнять с помощью переброски с корабля на корабль во время движения.



И Китай позиционирует себя так, чтобы дать будущему Типу 004 боевые возможности, столь же эффективные, как и у его американского аналога.



Китайские государственные СМИ также намекают на продолжающуюся разработку Shenyang J-35. Этот истребитель-невидимка, способный выполнять функции авианосца, внешне очень похож на истребитель-невидимку F-35C ВМС США. И он сможет использовать катапульты и посадочные системы ПЛАН Fujian и Type 004 для перевозки более тяжелых грузов, что означает, что он сможет летать дальше с большими боевыми возможностями.