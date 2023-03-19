



Случайная встреча Смотрича с Бараком: детали разговора

Сегодня, в воскресенье, 19 марта, состоялась встреча министра финансов Бецалеля Смотрича и одним из лидеров антиправительственных протестов бывшим премьер-министром Эхудом Бараком.



Встреча оказалась случайной. Смотрич и Барак пересеклись и завели разговор друг с другом в аэропорту Бен-Гурион, когда министр финансов направлялся на самолет для вылета во Францию.



Бецалель Смотрич в Twitter раскрыл содержание разговора с Эхудом Бараком. “Мы пообещали друг другу, что братоубийственной войны, не дай Бог, не случится. Обо всем остальном будем спорить и дальше”, — написал Смотрич.



Эхуд Барак никак не прокомментировал свое общение со Смотричем, а лишь разместил сегодня в Twitter весьма воинственный твит: “Около 400 тысяч решительных бойцов по всему Израилю вышли накануне с морем флагов. Биби боится протестов и потому переходит в стадию мошенничества. С завтрашнего дня мы будем слышать об "остановке законодательства", о "всего трех судьях, и все”. Мы не станем обращать на это внимания. Мы не попадем в ловушку. Это все дымовые завесы. Протест будет продолжаться, как набирающая обороты весна, пока мы не победим”.

