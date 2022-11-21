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Словесная перепалка в Кнессете из-за арабского языка
21.11.2022 17:05 Ольга Белозерова

Словесная перепалка в Кнессете из-за арабского языка

Одноминутная речь члена Кнессета от "Хадаш-Таал" Ахмеда Тиби на арабском языке о продолжающемся чемпионате мира по футболу в Катаре была прервана несколькими депутатами, среди которых были новые депутаты от "Ликуда" Тали Готлиб и Моше Саада.

Об этом сообщает Times of Israel.

Тали Готлиб выкрикнула: "Я не понимаю, что он говорит!".

Тиби возразил на иврите: "Почему вы недовольны? Потому что арабская страна провела лучший чемпионат мира в истории?".

Председательствующий на пленуме спикер Кнессета Мики Леви призвал Готлиб и Саада "остыть" и напомнил им, что говорить на арабском языке в зале Кнессета разрешено.

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