



Словения тайно передала Украине 20 БТР Valuk

Словения в тайне передала Украине 20 бронетранспортеров Valuk.



Информацию об этом распространило издание 24UR со ссылкой на источники.



Уточняется, что транспортировку бронетранспортеров завершили на этой неделе. При этом, она проводилась тайно.



Процесс переправки машин длился в течение несколько месяцев. По данным издания, Valuk перевозились транспортным самолетом С17 в одну из соседних стран.



Об этих БТР известно, что они вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. Всего их в Словении было 85 штук. Valuk, способные преодолеть около 600 км по дороге или до 300 км по бездорожью, предназначены для транспортировки пехоты.



