



Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Словении принял декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", - говорится в сообщении.



Стефанчук добавил, что человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем.



Также на это событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.



"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности", - добавил президент.