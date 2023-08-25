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Словения присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины
25.08.2023 10:48 Раиса Вовк

Словения присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины

Словения присоединилась к декларации государств "Большой семерки" о поддержке гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины", - написал он.

Президент отметил, что Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.

Напомним, что во время саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики

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