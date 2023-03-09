



Словения отказалась признать Россию спонсором терроризма

В Словении 9 марта провалили голосование за признание России спонсором терроризма. Комитет парламента Словении по внешней политике отклонил предложение оппозиционной Демократической партии, пишет Euractiv2036



Парламент Словении отклонил предложение несмотря на то, что Европейский парламент принял аналогичную резолюцию в прошлом году.



Демократы, внесшие это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на украинских гражданских лиц, гражданские здания и ключевые объекты энергетической инфраструктуры.



"Мы выразим нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество в защите своей Родины и борьбе за общечеловеческие ценности свободы и демократии, и одновременно осудим российское вторжение", – заявили они.



Вместо того чтобы поддержать проект резолюции, комитет единогласно поддержал выводы коалиции, осуждающие войну России в Украине, и призвал правительство продолжать оказывать помощь Киеву.



Комитет по внешней политике также призвал правительство выступать за всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир и поддержал его усилия по независимому расследованию военных преступлений в Украине.



Однако голосование комитета было ожидаемым, поскольку руководящая коалиция отклонила предложение, как только оно было подано. Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что любая инициатива по внесению России в список стран-спонсоров терроризма "будет равносильна наказанию всего русского народа".



Министерство иностранных дел прибегло к юридическому толкованию, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм. Только семь стран-членов ЕС приняли такие резолюции, и даже США, имеющие для этого правовые основания, не приняли соответствующую резолюцию.



По словам пресс-секретаря МИД Самуэля Жбогара, клеймить Россию как государство-спонсор терроризма с правовой точки зрения привело бы к смягчению ответственности России, поскольку это переквалифицировало бы ее действия с самой тяжелой категории международного преступления, то есть агрессии, на низшую – категорию терроризма.



Оппозиция назвала политику МИД "вялой", а бывший министр иностранных дел депутат-демократ Анже Логар заявил, что дипломатическое давление на Россию следует усилить так же, как и санкции.



"Каким бы ни было голосование, его заметят и в Киеве, и в Москве", — заявил лидер демократов Янез Янша.

