Новости » Политика
Словам Нетаниягу о демонстрантах дали пояснение
18.09.2023 11:11 Алина Груднева

Словам Нетаниягу о демонстрантах дали пояснение

В канцелярии премьер-министра дали разъяснение словам Биньямина Нетаниягу о том, что антиправительственные демонстранты "объединились" с ООП и Ираном.

Глава правительства имел в виду то, что протестующие выйдут на акцию в США в то время, когда демонстрации будут проводить сторонники ООП и BDS.

"Ему кажется странным тот факт, что, хотя премьер-министр будет представлять государство Израиль в ООН, граждане будут проводить демонстрации одновременно со сторонниками ООП и BDS, чего раньше никогда не случалось", - сказали в канцелярии.

В окружении Нетаниягу надеются на то, что демонстранты найдут время, чтобы протестовать против указанных организаций.

Напомним, заявление, вызвавшее скандал, Нетаниягу сделал перед вылетом в США, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы