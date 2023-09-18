



Словам Нетаниягу о демонстрантах дали пояснение

В канцелярии премьер-министра дали разъяснение словам Биньямина Нетаниягу о том, что антиправительственные демонстранты "объединились" с ООП и Ираном.



Глава правительства имел в виду то, что протестующие выйдут на акцию в США в то время, когда демонстрации будут проводить сторонники ООП и BDS.



"Ему кажется странным тот факт, что, хотя премьер-министр будет представлять государство Израиль в ООН, граждане будут проводить демонстрации одновременно со сторонниками ООП и BDS, чего раньше никогда не случалось", - сказали в канцелярии.



В окружении Нетаниягу надеются на то, что демонстранты найдут время, чтобы протестовать против указанных организаций.



Напомним, заявление, вызвавшее скандал, Нетаниягу сделал перед вылетом в США, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН.