



Словакия разрешила своим гражданам воевать в рядах ВСУ



Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие граждан ее страны в Вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве разрешает военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Словакии Мартина Стрижинца.



«По состоянию на понедельник, 9 января, президент издала лишь 26 решений, из которых семь – о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 – об отказе», - заявил он.



Из соображений безопасности Администрация президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причинах их обращения.



В Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии.



«Согласно статье 392 Уголовного кодекса, гражданин, поступивший на службу в иностранную армию без разрешения, может оказаться за решеткой с тюремным сроком от двух до восьми лет. Если он или она совершает это действие во время войны или состояния войны, наказание увеличивается до лишения свободы сроком от пяти до десяти лет», - сообщает местное издание Pravda. .



Ранее Словакия одобрила новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы, теплые вещи для военных и другое снаряжение.