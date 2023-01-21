



Словакия провела референдум о досрочных выборах

В субботу в Словакии прошел общенациональный референдум о внесении поправок в конституцию страны, делающих возможными досрочные выборы.



Об этом сообщает ABC News.



Президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение о референдуме в прошлом году после того, как три оппозиционные партии собрали более 380 000 подписей в поддержку этого шага. Конституция страны в настоящее время не предлагает такой возможности.



В ходе референдума граждан Словакии спросили, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме.



Чтобы иметь юридическую силу, явка на референдуме должна составлять более 50% в стране с населением 5,4 миллиона человек.