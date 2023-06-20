



Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Зеленский в Twitter.



Президент назвал это своевременным решением и весомым вкладом в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв.



Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. Речь идет о парламентах Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдове, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии и других.



В частности, недавно правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинцев. Такое же решение приняла палата депутатов Люксембурга.