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Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа
20.06.2023 19:34 Раиса Вовк

Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Зеленский в Twitter.

Президент назвал это своевременным решением и весомым вкладом в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв.

Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. Речь идет о парламентах Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдове, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии и других.

В частности, недавно правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинцев. Такое же решение приняла палата депутатов Люксембурга.

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