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Словакия обвинила РФ во вмешательстве в парламентские выборы | Фото: Facebook
03.10.2023 08:07 Дара Киевская

Словакия обвинила РФ во вмешательстве в парламентские выборы

Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, пообещавшего прекратить военную помощь Украине.

Как сообщает издание Barrons со ссылкой на AFP, 2 октября Словакия заявила о вмешательстве после предвыборных высказываний директора Службы внешней разведки РФ, утверждавшего, что проукраинская центристская партия Словакии является "доверенным лицом США".

"Мы считаем такую умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - подчеркивается в заявлении МИД Словакии.

В понедельник, 2 октября, Министерство иностранных дел вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии".

В ответ на заявления Словакии о российском вмешательстве официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон "находится в тесном контакте со словацкими коллегами по этому поводу".

"Соединенные Штаты не занимают чью-либо сторону в иностранных выборах", - добавил Миллер, заявив, что США "продолжат работать вместе с правительством, выбранным словацким народом".

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