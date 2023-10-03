



Словакия обвинила РФ во вмешательстве в парламентские выборы

Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, пообещавшего прекратить военную помощь Украине.



Как сообщает издание Barrons со ссылкой на AFP, 2 октября Словакия заявила о вмешательстве после предвыборных высказываний директора Службы внешней разведки РФ, утверждавшего, что проукраинская центристская партия Словакии является "доверенным лицом США".



"Мы считаем такую умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - подчеркивается в заявлении МИД Словакии.



В понедельник, 2 октября, Министерство иностранных дел вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии".



В ответ на заявления Словакии о российском вмешательстве официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон "находится в тесном контакте со словацкими коллегами по этому поводу".



"Соединенные Штаты не занимают чью-либо сторону в иностранных выборах", - добавил Миллер, заявив, что США "продолжат работать вместе с правительством, выбранным словацким народом".