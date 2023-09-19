



Словакия назвала условие отмены запрета на импорт украинского зерна

Словакия будет готова возобновить импорт украинских агротоваров после того, как испытает систему гарантий контроля экспорта зерновых, предложенную Украиной.



Об этом заявил министр сельского хозяйства и сельского хозяйства Словакии Йозеф Бириш.



По его словам, принятый Словакией односторонний запрет на импорт украинских сельхозпродуктов был "естественной реакцией по защите национального рынка от чрезмерного импорта товаров из Украины" и реакцией на отмену Европейской Комиссией ограничительных мер.



"Украина сегодня сделала сюрприз в виде некоторых гарантий контроля над импортом зерна на основе лицензий. Думаю, это (презентацию намерений о введении Украиной контроля импорта – ред.) нужно было прислать заблаговременно. Европейская Комиссия должна была сделать какой-то переходной период, чтобы мы могли протестировать эту систему, проверить, эффективна ли она и является ли гарантией предупреждения бесконтрольности импорта", - отметил словацкий министр, добавив, что Словакия продолжит односторонний запрет на импорт украинского зерна до тех пор, пока не будет оценена система гарантий со стороны Украины.



Министерство сельского хозяйства Словакии также начнет изучение действия украинских гарантий на национальном уровне при взаимодействии с финансовым управлением и таможней, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы подготовим всю логистику к проверке. На это уйдет, может быть, месяц, может два месяца, ведь даже там условия какого-то взаимного подтверждения и принятия решений варьируются от пяти дней до месяца. Это означает, что каждый импортер, который получит лицензию от украинской стороны, должен получить подтверждение от словацкой стороны", - пояснил Бириш.