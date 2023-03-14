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Словакия и Чехия готовы восстанавливать Украину после войны
14.03.2023 19:35 Раиса Вовк

Словакия и Чехия готовы восстанавливать Украину после войны

Чехия и Словакия выразили готовность принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. Об этом сообщают информационные агентства CTK и TASR.

"Правильная и благородная помощь Украине - это первый шаг. Второй - восстановление, и в этом мы будем настаивать на том, чтобы быть за столом переговоров, чтобы наши компании и наша экономика получили свою долю в качестве компенсации за помощь", - заявил глава парламента Словакии Борис Коллар.

По подсчетам украинского правительства, для восстановления разрушенной в войну инфраструктуры страны понадобится 15-17 млрд долларов в год. Коллар надеется, что словацкие и чешские строительные фирмы получат контракты в рамках освоения этих средств.

Напомним, что конференция по восстановлению Украины пройдет в конце апреля этого года. 

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